„Unser Antrieb war in diesem Jahr: Wir wollen die Welt ein klein wenig besser machen. Das heißt, wir können nur einen kleinen Beitrag leisten und den wollen wir in der Südwestpfalz leisten“, begrüßte der Präsident des Rotary Clubs Pirmasens, Gerhard Kölsch, Vertreter von gemeinnützigen Einrichtungen in der Stadt und im Landkreis Südwestpfalz.

Der „kleine Beitrag“ des Service-Clubs, der sich humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben zum Ziel gesetzt hat, beläuft sich auf 12.000 Euro. Obwohl die Corona-Pandemie auch die Arbeit des Clubs stark beeinträchtigt habe. So konnten beispielsweise die Rosenverkaufsaktion in den Wasgau-Märkten und andere Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Dennoch verteilte der Club am vergangenen Montag zahlreiche Spenden.

Zugute kam das Geld der Elterninitiative Krebskranke Kinder (2000 Euro), der Kindertafel Pirmasens (2000 Euro), dem Haus der Diakonie für deren Aufklärungsaktion „Schwanger ohne Alkohol und Drogen“ (2000 Euro). Das Dekanat Pirmasens erhielt ebenfalls 2000 Euro für die alljährliche Aktion Wunschpäckchen für Kinder an Weihnachten. Die „Kreativwerkstatt“ der Berufsbildenden Schulen bekam 1000 Euro und für den Hospiz-Neubau der Diakonie Pirmasens spendete der Rotary Club 3000 Euro.