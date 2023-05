Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Handballer der TS Rodalben haben in der Pfalzliga mit dem 30:33 (17:14) am Sonntagabend beim TV Offenbach II ihre neunte Niederlage in Serie einstecken müssen. Die Turnerschaft ist nun Vorletzter mit 6:30 Punkten hinter den Offenbachern (9:33).

„Es ist ein Drama. Ohne Jonas Goll und David Saradeth und mit einigen angeschlagenen Spielern waren wir machtlos, obwohl die Mannschaft entschlossen war und über die gesamte Spielzeit nie aufgab“,