Pfalz Lounge bietet auch in Saalstadt Konzerte an. Zum Auftakt spiel am Samstag „The Red Couch“.

Die Speisegaststätte Zur Pfalz Lounge ist von Thaleischweiler-Fröschen nach Saalstadt umgezogen, da das Gastronomen-Ehepaar Tobias und Rebecca Dexheimer wegen ihres Catering- und Heimservice-Angebots größere Räumlichkeiten benötigte. Gefunden haben es die in der Saalstadter Festhalle. Mit umgezogen ist das Musikprogramm, das am Samstag, 20. Juni, startet.

Seit dem 15. Mai ist die neue Lokalität inklusive Biergarten geöffnet – Konzerte konnten dagegen noch nicht stattfinden. Das soll sich am Samstag ändern. „Es geht mir darum, Livemusik anzubieten und nicht damit Geld zu verdienen“, sagt Tobias Dexheimer, der auch schon ein Programm für die nächsten Monate im Hinterkopf hat. Orientieren will er sich dabei am Konzept in Thaleischweiler. „Ich kann nur die Musik anbieten, bei der ich selbst mit Herzblut dabei bin. So wollen wir in den Sommermonaten einmal im Monat Livemusik im Biergarten anbieten.“ Kontakte zu Musikern und Bands habe er schon geknüpft. Für den Spätsommer stehe ein Auftritt von „Father & Son“ auf seiner „Wunschliste“, so Dexheimer.

In der Festhalle mit ihrer großen Empore und einem Fassungsvermögen von etwa 500 Personen sei vieles denkbar. Neben Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Comedy-Dinner können sich die Dexheimers auch eine größere Rockmusik-Veranstaltung vorstellen. Ein Konzept dafür sei allerdings noch nicht ausgearbeitet.

Beim ersten Konzert des „Musiksommers im Biergarten“ tritt am Samstag, 20. Juni, das Zweibrücker Akustikduo „The Red Couch“ mit Pop- und Rock-Covers auf. „The Red Couch“ sind Sänger Peter „Pepe“ Pirmann und Markus Wille (Gitarre und Gesang). Beide sind in der Region bekannt durch Formationen wie „Schnappergang“, „Distinct Heads“, „Hubberts House Band“ oder „Ozzburn“. Als „The Red Couch“ bieten sie Rock, Folk und Blues in akustischen Versionen unter anderem von „AC/DC“, „Creed“, „Guns ’n Roses“, „Queen“, „Die Toten Hosen“, „U2“, Johnny Cash und Marius Müller Westernhagen.

Infos