Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kreismusikschule hat einiges zu bieten, das wird am Samstagmorgen in Höhfröschen präsentiert. Riesenandrang herrscht nicht, das Programm dürfte aber trotzdem zum Mitmachen motivieren. Neue Schüler hat die Kreismusikschule nötig, sie leidet noch an den Coronafolgen.

Samstag, 11 Uhr. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel, im Dorfgemeinschaftshaus herrscht emsiges Treiben – trotz des schönen Wetters. „Wir wollen Ihnen einen Einblick in