Regionalligist FK Pirmasens hat am Samstagnachmittag mit reichlich Dusel drei immens wichtige Punkte geholt: Die Elf von Trainer Patrick Fischer entschied das Kellerduell beim TSV Schott Mainz mit 1:0 (1:0) für sich. Das Tor erzielte Rechtsaußen Luka Dimitrijevic bereits in Minute zwölf. Die Südwestpfälzer spielten am Rhein eine Halbzeit lang klasse, schienen nach Wiederanpfiff aber von allen guten Geistern verlassen. Das Spiel geriet zusehends zur Zitterpartie. Schott drückte – und verzweifelte. Denn der überragende FKP-Keeper Jan Schulz war einfach nicht zu überwinden.