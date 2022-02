Die Fahrt der Regionalbahn 68 am Montagmorgen fand ein jähes Ende. Der Zug war um 5.22 Uhr am Bahnhof Pirmasens Nord auf der Biebermühle in Richtung Saarbrücken gestartet, drei Minuten später fuhr der Triebwagen kurz vor dem Haltepunkt Thaleischweiler über einen auf dem Gleis liegenden Baum, der während des Sturms „Roxana“ umgefallen sein muss. Der Triebwagen wurde dabei schwer beschädigt und sprang aus dem Gleis. Die Bergungsarbeiten, zu denen unter anderem die Feuerwehr Thaleischweiler-Fröschen gerufen wurde, dauern an. Die Feuerwehr half auch bei der Evakuierung der Passagiere des Zuges.