Überfallen und beraubt wurde ein 23-Jähriger am Donnerstag gegen 22.15 Uhr in der Haustelstraße. Er war laut Polizei zu Fuß unterwegs, als er im Park unterhalb der St. Josef-Kirche, von zwei Männern überfallen wurde. Einer hielt ihn demnach von hinten fest und drückte ihm einen unbekannten Gegenstand gegen die rechte Halsseite, während der zweite Mann vor ihm stand und ihm unter Androhung von Gewalt seine Geldbörse mit dreistelligem Bargeldbetrag raubte. Danach sollte er sich auf den Boden legen, wobei die Täter ihn weiter verbal bedrohten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Stadtmitte. Der Überfallene erlitt eine leicht blutende Verletzung an der rechten Wange und Halsseite. Ein Täter soll nach von dunklerer Hautfarbe und kräftig sein, einen Vollbart tragen und Deutsch mit Akzent sprechen. Der zweite Täter soll ebenfalls von dunklerer Hautfarbe sein, eine schmale Statur haben, etwa 1,80 Meter groß sein, bekleidet gewesen sein mit einem roten Kapuzenpullover und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon

06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.