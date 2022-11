Am Sonntag, 6. November, gastiert der deutsche Startrompeter Rüdiger Baldauf (61) mit seinem Quartett im Alten E-Werk in Dahn. Mit Songs, die man im Jazz nicht erwartet.

„Strawberry Fields“ titelt das Rüdiger Baldauf Quartett das Konzert bei den Jazz-Freunden Dahn, mit dem es eine konsequent kreative Hommage an die Londoner Pilzköpfe liefern will. Los geht es am Sonntag im Alten E-Werk in Dahn um 11 Uhr.

Der weit über Deutschland hinaus bekannte Trompeter Rüdiger Baldauf geht mit seinen Bandkollegen nach dem „Jackson-Trip“ (Popsongs von Michael Jackson) in die zweite Runde. Nun nimmt er sich die Beatles vor. Bei der Jazz-Matinée in Dahn stehen neben Baldauf (Trompete, Flügelhorn), Christian Frentzen (Keyboards), Marius Goldhammer (Bass) und Thomas Heinz (Schlagzeug) auf der Bühne. Das Quartett will sich komprimierte zehn Jahre Bandgeschichte vorknöpfen, die allein zwölf Studioalben und hunderte von Songs hervorgebracht hat.

Gute Laune und neue Ideen

Die Konzertbesucher sollen sich aber keine Sorgen machen, kündigt Jazzfreund Holger Ryseck an. Das Quartett wisse, was er tut. Denn der Trompeter, der bereits mit Shirley Bassey, Joe Zawinul und Maceo Parker tourte, versprüht nicht nur gute Laune, sondern versucht, den richtigen Mix aus Demut und neuen Ideen vorzulegen.

Die Auswahl der Songs beschreiben die Musiker als überraschend und durchdacht, der Sound sei nah dran an den auch mal schrammeligen Sechzigern, kündigen sie an. Die vier wollen modern und hochversiert klingen, wenn sie ihre ganz eigene Interpretation der charakteristischen Beatles-Chöre vorlegt.

Gesungen wird nicht

Wie die Musiker das machen? Wie schon beim „Jackson Trip“ kommt das Quartett komplett ohne Gesang aus. Die Melodien werden mit eigenen Ideen unterfüttert, und so mancher kurze Originalsong weitergedacht. Mit der Methode will das Quartett auf keinen Fall das Ansehen einer der größten Bands aller Zeiten schmälern. Die Beatles-Musik liefert die Vorlage für das neue Rüdiger-Baldauf-Projekt. Mit dem Album „Strawberry Fields“ und der Hommage an die Songs der Beatles eroberte das Quartett im Januar 2021 sogar den ersten Platz der JPC-Jazzcharts.

Rüdiger Baldauf war 13 Jahre lang Trompeter von Stefan Raabs TV Show „TV Total“ und den Heavytones. Zuvor war er Mitglied im United Jazz & Rock Ensemble, spielte mit Ray Charles, Seal, Jamie Cullum, Michael Buble, James Brown, Lionel Richie, Barbra Streisand und Gentleman. Er lehrte an der Musikhochschule Köln und als Gastdozent an der Folkwang Musikhochschule Essen, von 1995 bis 1999 war er Chefdozent bei den Workshops zu den Dahner Jazz- & Rock-Tagen. In Dahn spielte er mit Jazzlegenden wie Paul Kuhn, Peter Herbolzheimer, Ack van Rooyen und Joo Kraus sowie in den vielen Dozenten-Jam-Sessions.

Info

Karten gibt nur an der Abendkasse.