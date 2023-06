Bislang ist nicht geklärt, wieso am Sonntagmorgen um 5.20 Uhr mehrere drei Meter hohe Tujas in der Wasserturmstraße brannten. Die zum Brand gerufene Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Sie konnte aber nicht verhindern, dass durch den Brand ein am Straßenrand geparktes Auto beschädigt wurde.