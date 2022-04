Nach pandemiebedingter Pause in den beiden vergangenen Jahren findet der traditionelle Osterrock nun wieder statt. An Ostersonntag, 17. April, trifft sich die Pirmasenser Musikszene im Quasimodo. Das Konzert mit drei Formationen steht ganz im Zeichen der Hilfe für die notleidende Ukraine.

Für das Konzert haben die beteiligten Musiker extra drei Sessions-Bands zusammengestellt. Diese gehen mit dem Publikum auf eine musikalische Reise durch 50 Jahre Rockmusik-Historie. Gespielt werden Klassiker von AC/DC, Aerosmith, Bon Jovi, Deep Purple, Eagles, Foo Fighters, Foreigner, Green Day, Pink Floyd und vielen weiteren Bands und Einzelmusikern.

Drei Bands aus 25 Musikern

In der ersten Band singt Pouya Nemati, bekannt von Acoustic Fight oder auch der Deep-Purple-Coverband Black Night, gemeinsam mit Katrin Graf. Weitere Musiker sind Philipp Graf und Marko Burkhart (beide Gitarre), Patrick Morio (Bass) und Christof Kölsch (Drums).

Gleich vier Sängerinnen und Sänger bietet die zweite Session-Band: Selina-Sophie Vierling, Steffi Empel, Jonas Vogel und Jan-Luca Ernst, 2019 Teilnehmer bei „The Voice of Germany“. Jürgen „Pepe“ Zapp und Benedikt Mandery sind in dieser Formation an den Gitarren aktiv, Julian Eulberg am Keyboard. Blacky Schwartz und David Rauth (jeweils Bass) sowie die Schlagzeuger Marcus Wadle und Marvin Gruber sind ebenfalls dabei.

In der dritten Band singen Linda Köhne, Steffi Empel und Elias Zobeley. Die Gitarren spielen Mario Schmitt, Bastian Welker und Ray Neuhardt. Sebastian Sommer (Bass) und Manuel Leidner (Drums) sorgen für den Rhythmus. Stilistisch werden von den drei Formationen die Genres Alternative-, Classic-, Heavy- und New-Rock bespielt.

Musiker spenden ihre Gage

Alle Musiker spenden ihre Gage für Ukraine-Hilfsprojekte des Pirmasenser Sozialdienstes SKFM, der unter anderem Wohnraum für Menschen mit und ohne Behinderung zur Verfügung stellt. Mit dem Spendenerlös wird die unmittelbare Hilfe unterstützt, die der SKFM gemeinsam mit weiteren Partnern in Pirmasens leistet.

Neben dem Wohnraum wird den Geflüchteten bei Ankunft die dann noch fehlende Ausstattung zur Verfügung gestellt. Es wird unmittelbare psychologische Krisenintervention und Begleitung angeboten und eine durchweg sozialpädagogische direkte Unterstützung geleistet, um einen sicheren Ort der Ruhe in Pirmasens zu ermöglichen. Die Aktion kann zudem über folgendes Spendenkonto unterstützt werden: SKFM, Zweck Ukraine, IBAN DE04 7509 0300 0000 0668 85, BIC GENODEF1M05.

Termin

Osterrock im Quasimodo, Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Es gelten die 3G-Regeln. Abendkasse zehn Euro. Infos gibt es auch auf der Facebookseite zur Veranstaltung.