Bei seiner aktuellen Reise nach Serbien hat Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter der Profine Group, am Donnerstag den Präsidenten des Landes Aleksandar Vucic zu einem Gespräch getroffen.

Bei der Unterhaltung ging es um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland, Europa und Serbien und um den Ausbau des Standortes von Profine in Serbien. Profine hatte dort im Mai ein 600.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben, auf dem perspektivisch ein neuer Produktionsstandort der Gruppe als Drehkreuz für Südosteuropa entstehen soll. Darüber hinaus ist auf einem angrenzenden Gelände eine große Photovoltaik-Anlage geplant, die – betrieben von der neu gegründeten Profine Energy GmbH – umweltfreundlichen Strom sowohl für den eigenen Bedarf als auch für interessierte Partner vor Ort liefern kann.

„Die Gespräche mit Präsident Vucic waren“, so Peter Mrosik, „sehr vielversprechend im Hinblick auf das strategisch ausgerichtete Wachstum der Profine Group. Ich freue mich sehr, Unterstützung von so hoher Seite gerade auch für unseren auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien ausgelegten Kurs zu erhalten.“ Profine ist an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und produziert bislang an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, der Ukraine, den USA und China. Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 3000 Mitarbeiter.