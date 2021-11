Elfer verschossen, zweimal Rot, später Ausgleich: Dramatische Züge hatte am Dienstagabend im Fußball-Kreispokal das Viertelfinalspiel zwischen dem Hilster SV und dem SVN Zweibrücken. Am Ende setzten sich die Niederauerbacher mit 3:1 nach Verlängerung durch, obwohl sie die letzten 32 Minuten nur noch zu zehnt waren.

Auf dem Ausweichplatz in Trulben brachte Helmand Mohammad den Tabellenführer der A-Klasse West in der 55. Minute mit 1:0 in Front. Hilsts Toptorjäger Maximilian Mayer verpasste eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich, als er einen Elfmeter nicht im Tor unterbrachte. Besser machte er es in der vorletzten Spielminute, als er einen von Jamal Boudjemai verschuldeten Elfmeter zum 1:1 nutzte. Boudjemai, der mit seinem Handspiel ein Tor verhindert hatte, sah zudem die Rote Karte.

Zwei Tore in Unterzahl

Die Zweibrücker gingen vor 100 Zuschauern in Unterzahl durch ein Tor von Stephan Grauer erneut in Führung (95.). Als Hilst alles nach vorne warf, gelang Felix Mayer das entscheidende 3:1 (119.). Grauer sah in der Schlussminute noch Rot.

Im Halbfinale muss der SVN erneut reisen. Sein Gastgeber am 16. März ist der SC Busenberg, der die Spielvereinigung Waldfischbach/Burgalben aus dem Wettbewerb geschossen hat. Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde empfängt der FK Petersberg den SV Obersimten, seines Zeichens Tabellenführer der A-Klasse Ost.