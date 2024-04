Im Kirchenschiff des Kulturzentrums Alte Kirche in Vinningen und dem Kirchturm aus dem 13. Jahrhundert auszustellen, ist eine besondere Herausforderung. Doch die Gegebenheiten sind geradezu geschaffen für eine Präsentation von Plastik und Malerei im gegenseitigen Wechselspiel. Die Ausstellung „Rooms of Silence“ ist Teil des diesjährigen Kulturprogramms in der Alten Kirche und wird am Sonntag, 14. April, 11 Uhr, eröffnet. Sie verbindet Kunstwerke von Franz Martin und Christa Witte. Martin arbeitet im Spannungsfeld gegenständlicher und abstrakter Malerei. So entstehen beispielsweise ruhige und harmonische Landschaften und Naturräume. Der Künstler wurde 1957 in Kaiserslautern geboren, studierte Grafik und Kommunikationsdesign und erhielt diverse Preise und Stipendien. Christa Witte wiederum hat sich der plastischen Gestaltung verschrieben und arbeitet unter anderem mit Tonscherben, die, neu geordnet, eine andere Realität und ästhetische Einheit ergeben.

Eine neue Wirklichkeit und Individualität

Die Arbeiten des Künstlerpaars Martin und Witte ergänzen sich auf vielfältige Weise und ergeben in ihrer Komplexität eine neue Wirklichkeit und Individualität. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgt das Christof Heringer Trio, das in der Alten Kirche regelmäßig zu Gast ist. Der Pianist und Komponist Christof Heringer ist dem Kulturzentrum von Anfang an auf besondere Weise verbunden. Die Ausstellung ist danach an den Sonntagen 21. April, 28. April und 5. Mai, jeweils von 15 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Kulturzentrum sind willkommen.