Um den Einzug ins Final Four des DKBC-Pokals in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) geht es am Sonntag ab 12 Uhr für die Bundesligakeglerinnen des ESV Pirmasens bei keinem Geringeren als beim neunfachen Weltpokal-Gewinner, zehnfachen Champions-League-Sieger und 24-fachen deutschen Meister, dem SKC Victoria Bamberg.

Die Pirmasenserinnen freuen sich nicht nur auf das große Spiel, sondern auch auf das Treffen mit Alena Bimber, der aus Winzeln stammenden Teamweltmeisterin, die von der Jugend an beim ESV kegelte und vor