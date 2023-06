Vier Jugendliche des Pirmasenser Jugendhaus One haben beim Schüler- und Jugendwettbewerb des Landtags und der Landeszentrale für politische Bildung den ersten Preis gewonnen. Die jungen Leute wurden am Dienstag in Mainz ausgezeichnet.

367 Jugendliche aus Rheinland-Pfalz und seinen Partnerregionen beteiligten sich mit 53 Arbeiten am 37. Schüler- und Jugendwettbewerb des Landtags Rheinland-Pfalz und der Landeszentrale für politische Bildung. Sechs Arbeiten wurden mit einem ersten Preis und neun Arbeiten mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. Die Jugendlichen konnten ihre Meinungen, Ansichten und Lösungsansätze in Videos oder Textarbeiten, gestalterisch-bildnerischen Werken oder lehrreichen Präsentationen und Homepages, künstlerisch verarbeiten.

Die Pirmasenser wurden für ihre Beiträge zum Thema Wald ausgezeichnet. „Die Jugendlichen aus Pirmasens haben viel Recherchearbeit in ihre Beiträge eingebracht. Vielleicht motivieren ihr Gedicht, ihre Zeichnungen, die Collage und die Fotografien andere Einrichtungen der Jugendhilfe“, hieß es von der Jury. Auch der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering und der Direktor der Landeszentrale Bernhard Kukatzki waren begeistert von den Werken der Jugendlichen.

„Es zeigt sich auch hier, dass junge Menschen sich einmischen und gehört werden wollen. Sie zeigen mit ihren Werken voller kreativer Ideen und klugen Gedanken, wie sehr sie sich für Politik interessieren und wie sie ihre Zukunft gestalten wollen“, freute sich Hering. Es sei schließlich auch um Themen gegangen, die das künftige Leben junger Menschen unmittelbar betreffen: der Krieg gegen die Ukraine, Klima und das Zusammenleben in Europa.