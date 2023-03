Da waren es nur noch drei: Lediglich drei Vereine nehmen an den Pfalzmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik am Wochenende in Dahn teil. Und es ist nur noch einer der beiden Dahner Sportgymnastik-Vereine am Start.

Die im Jahr 2006 von den ehemals langjährigen Trainerinnen des TV Dahn, Anna Stoffel und Doris Keller, und Ex-TVD-Geschäftsführer Otto Stoffel gegründete Sport-Gymnastik Dahner Felsenland steht kurz vor dem Aus. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 29. März, 19.30 Uhr, wird wohl die Auflösung des Vereins beschlossen. Die SGDF war lange Zeit national erfolgreich, feierte noch 2022 die deutsche Meisterschaft ihrer Juniorinnen-Gruppe. Drei Turnerinnen dieser Gruppe, Lana Busch, Emma Juretic und Melissa Gys, wechselten im Oktober zum TV Dahn.

Party verschoben

Am Samstag messen sich bei den Pfalzmeisterschaften im Schulzentrum von 10 bis etwa 18 Uhr 47 Einzelgymnastinnen des TB Oppau und des TV Dahn. In der höchsten Kategorie, der Meisterklasse, gehen Marie Laux aus Bruchweiler, Johanna Herder aus Erfweiler (beide TV Dahn), Evelin Azaronok und Alina Pörner (beide TB Oppau) auf die Matte. Herder wird tags zuvor 18. „Ihre Geburtstagsparty verschiebt sie“, sagt TVD-Trainerin Aline Kriebel. Am Sonntag bewerben sich von 10 bis etwa 13 Uhr 16 Gruppen der VT Frankenthal, des TB Oppau und des TV Dahn um die Titel.