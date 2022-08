Bei den Burg-Open-Airs wird von Mittwoch, 17., bis Sonntag, 21. August, im Illinger Burgpark wieder gerockt: Den Auftakt macht Peter Maffay, der hier vor seiner anstehenden Deutschlandtournee ein Warmup-Konzert spielt. Es folgen Michael Patrick Kelly sowie Gentleman und Max Giesinger, die beide im vergangenen Jahr bei den Zweibrücker Strandkorb-Konzerten aufgetreten sind.

Tom Schwarz, der Organisator des Festivals, der auch schon im vergangenen Jahr die Zweibrücker Strandkorb-Konzerte veranstaltet hat, spricht von einer „Traum-Besetzung“ der Burg-Open-Airs in Illingen. Star der Konzertreihe im Burgpark ist Peter Maffay am Mittwoch, 17. August. Die anderen Gäste sind Michael Patrick Kelly, Gentleman, Joris, Tom Gregory und Max Giesinger.

Ein solches Programm innerhalb von nur zwei Monaten Planungszeit zusammenzubekommen, grenze an ein Wunder, sagt Schwarz nicht ohne Stolz. Anfang April verkündete er die ersten Künstlernamen für das Open-Air vom 17. bis zum 21. August. Drei Künstler waren damals schon fix. Für Samstag, 20. August, versprach er damals einen „hochkarätigen Künstler“, mit dem er in Kontakt stehe. Jetzt ist es bekannt: Michael Patrick Kelly wird sein einziges, in diesem Jahr in Deutschland geplantes Open-Air-Konzert in Illingen spielen.

Mit 18 Jahren schon Welthits geschrieben

Michael Patrick Kelly wurde als Mitglied der Kelly Family bekannt. Mit 18 Jahren hatte er bereits Welthits geschrieben und über 20 Millionen Alben verkauft. Danach legte er eine Pause von sechs Jahren ein, ehe er als Solokünstler ins Musikgeschäft zurückkehrte. Ende 2021 hat Michael Patrick Kelly sein fünftes Studioalbum veröffentlicht. In Illingen wird er ein Solo- und Acoustic-Programm präsentieren.

Ebenfalls exklusiv geht es beim Auftakt der Open-Air-Reihe zu. Denn am Mittwoch, 17. August, gibt Peter Maffay im Burgpark ein Warmup-Konzert vor seiner Arena-Tour, die wenige Tage später beginnt. Zahllose Nummer-eins-Alben hat Maffay bis heute abgeliefert und über 50 Millionen Tonträger verkauft – eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Dabei ist es vor allem die stilistische und inhaltliche Vielseitigkeit, die Maffay seit Jahrzehnten zu einer Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musiklandschaft macht.

Zusammen bei „Sing meinen Song“

Tags drauf am Freitag, 19. August, wollen gleich zwei Künstler dem Publikum einheizen: Reggaestar Gentleman und Sänger Joris. Die beiden Musiker standen 2021 bei dem TV-Format „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ gemeinsam vor der Kamera und präsentierten dabei ein Lied des jeweils anderen im eigenen Stil. Wohl kein anderer deutscher Musiker schafft es, das jamaikanische Lebensgefühl so authentisch wiederzugeben wie Gentleman, der 2021 in Zweibrücken bei den Strandkorb-Konzerten dabei war. Mit „Blaue Stunde“ veröffentlichte der gebürtige Kölner 2020 erstmals in seiner über 20-jährigen Karriere ein deutschsprachiges Album, mit dem er jetzt auch nach Illingen kommt.

2015 ist Joris’ Debütsingle „Herz über Kopf“ erschienen und wurde zum Megahit. Das wenig später folgende Debüt-Album „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ schoss auf Platz drei der Charts. Ein Erfolg, an den der Sänger und Songwriter drei Jahre später mit seinem zweiten Album „Schrei es raus“ anschließt und das er beim Festival im Burgpark ebenfalls am Freitag, 19. August, live vorstellt.

Aus keinem Radioprogramm wegzudenken

Zum Abschluss des Festivals kommt am Sonntag, 21. August, mit Max Giesinger der zweite Musiker nach Illingen, der im vergangenen Jahr vor den Strandkörben auf dem Zweibrücker Flugplatz aufgetreten ist. Nach dem Kickstart seiner Karriere in der Castingshow „The Voice of Germany“ stellte sich der Musiker erfolgreich den Herausforderungen des Musikgeschäfts. Heute sind seine eingängigen Popsongs aus keinem Radioprogramm mehr wegzudenken, und mit seinen Shows füllt Max Giesinger mühelos große Hallen und Arenen – so auch 2021 beim Konzert in Zweibrücken.

Vor Max Giesinger macht am Sonntag auf seiner Deutschlandtour der junge Brite Tom Gregory einen Stopp in Illingen. Gregory gilt schon lange nicht mehr als Geheimtipp, denn der Singer-Songwriter liefert einen Radio-Hit nach dem nächsten ab und hat es bei großen internationalen Sendern in die Dauerschleife geschafft. Vor knapp vier Jahren hat der junge Brite seine erste Single „Run To You“ veröffentlicht, die direkt zu einem der meistgespielten Radiosongs des Jahres 2018 wurde und Platz 26 in den Airplay Charts erreichte. Auch die darauffolgenden Singles „Losing Sleep“, „Honest“ und „Small Steps“ erzielten ähnliche Erfolge. Mit „Fingertips“ hat er es dann erstmalig an die Spitze der deutschen Airplay Charts geschafft und erlangte in Frankreich, Österreich, Deutschland und der Schweiz sogar Goldstatus.

Tickets

Peter Maffay: Mittwoch, 17. August, ab 20 Uhr.

Gentleman und Joris: Freitag, 19. August, ab 19 Uhr.

Michael Patrick Kelly, Samstag, 20. August, ab 20 Uhr.

Max Giesinger und Tom Gregory: Sonntag, 21. August, 18 Uhr.

Tickets gibt es online bei Eventim, Ticket-Regional und unter burg-open-air.de.