Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Name Peter Kaiser soll weiterhin für Schuhe stehen. Am Stammsitz sollen sie entworfen und entwickelt, aber nicht mehr gefertigt werden. Diesem Konzept für die insolvente Damenschuhfabrik hat die Gläubigerversammlung zugestimmt. Umsetzen will es Geschäftsführer Stefan Frank gemeinsam mit einem Investoren-Ehepaar.

Seit Mittwoch ist es offiziell: Die Pirmasenser Traditionsmarke Peter Kaiser bleibt erhalten. Und sie soll weiterhin mit Schuhen verbunden sein. Geschäftsführer Stefan Frank übernimmt