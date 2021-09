Euroclassic in Pirmasens geht kommende Woche weiter. Das Team der Opernwerkstatt am Rhein aus Hürth in Nordrhein-Westfalen hat nach Shakespeares Hamlet nun Peer Gynt, eine Figur von Henrik Ibsen, in einem Rockmusical verarbeitet. Am 16. September geht dieses Musical in Pirmasens über die Bühne.

Klassische Literatur rockig und leicht auf der Bühne: Das Erfolgsteam von „Rock me, Hamlet!“ hat das nächste große Rockmusical in Szene gesetzt. Diesmal geht es um einen bekannten Klassiker aus dem Norden, das populärste Drama des norwegischen Schriftstellers Henrik Ibsen. In „Peer Gynt – Das Rockmusical“ begegnen die Zuschauer doppelköpfigen Trollen, hübschen Frauen, die Peer Gynt den Kopf verdrehen, mystischen Gestalten und dem Tod. Außerdem jeder Menge smashiger Beats. Peer Gynt, der auf der Suche nach sich selbst ist, trifft den Nerv der Zeit, in der eine junge Generation, die weder vorgegebene Ziele noch feste Pläne verfolgt, sondern sich vielmehr treiben lässt, weil klare Perspektiven fehlen.

Das Drama von Ibsen wird zurecht als „Faust des Nordens“ bezeichnet. Der Protagonist stellt Gesellschaftsformen in Frage, lässt sich naiv auf die Welt ein, erlebt dadurch sowohl märchenhafte als auch fantastische Szenarien. Peer Gynts Odyssee beginnt in dunklen, norwegischen Berglandschaften. Hier wächst der Bauernsohn mit seiner Mutter auf, verarmt, von der Dorfgesellschaft ausgestoßen und verlacht. Er flüchtet sich in seine Fantasie, in Tagträume und Lügenmärchen. Sich selbst sieht er zu Höherem berufen.

Lady Gaga, Kygo und Ed Sheeran

Peer Gynt will Kaiser der Welt werden, und schon bald geht er auf Reisen. Der ewig suchende Bauernsohn kann als Mensch dieser Zeit gesehen werden. Er kommt mit der Informationsflut und den vielen sich bietenden Möglichkeiten nicht zurecht. Hochaktuell ist seine vergebliche Suche nach dem Ich. Er probiert wahllos viele Dinge aus, bis er ihrer überdrüssig ist. Und erst am Ende besinnt er sich darauf, dass das Glück viel näher liegen kann, als man glaubt.

Die klassische Übersetzung des Werks von Christian Morgenstern wurde für das Rockmusical mit Original-Songs der Sängerin Lady Gaga, der Gruppe „Radiohead“, des DJs Kygo und der Rapperin Cardi B verflochten. Ed Sheeran und „Pink“ mischen ebenfalls mit, aber auch Musik des Komponisten Edvard Grieg wurde verrockt. Musik und Bilder lassen jedenfalls auf einen Musiktheaterabend hoffen, der die Zuschauer emotional berührt und verzaubert.

Zum Musical

„Peer Gynt – Das Rockmusical“ findet im Rahmen der Festivalreihe Euroclassic am Donnerstag, 16. September, in der Festhalle in Pirmasens statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 20 beziehungsweise 25 Euro sind beim Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz erhältlich. Telefon: 06331/842352, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de. Eine Reservierung ist erwünscht. Die Kontaktdatenerfassung vor Ort ist via Luca-App möglich.