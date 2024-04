Aus dem Wunsch nach einer kleinen Küche wurde ein neuer Dorfmittelpunkt. Die Fehrbacher haben nicht nur ein Dorfgemeinschaftshaus bekommen, sondern bei der Gelegenheit das Dorfzentrum aufgemöbelt. Die Dorfjugend hat allerdings einen Rückzugsort verloren.

Eigentlich wollten die Fehrbacher nur eine Küchenzeile in die Mehrzweckhalle einbauen, um Vereinen bei Veranstaltungen die Möglichkeit zu geben, ihre Gäste zu bewirten. Daraus geworden ist eine Versammlungsstätte für mehr als 200 Personen – mit riesigen Be- und Entlüftungsanlagen und modernsten Brandschutzkonzepten samt Rettungswegen und einer Brandmeldezentrale. Am Mittwoch ist die Turnhalle, aber auch der Karl-Matheis- Platz offiziell eingeweiht worden.

Mitgefeiert haben alle. Die Kinder haben der Stadtspitze ein Ständchen gesungen und die Fehrbacher Ringer boten eine spektakuläre Schau. Für die wurde sogar Oberbürgermeister Markus Zwick zusammen mit Ortsvorsteher Christian Mühlbauer ins Bühnenprogramm integriert. Sie dienten als Springbock für die jungen Ringer.

Zentrum für Vereinskultur

1,19 Millionen Euro hat die Stadt in die Turnhalle investiert und bei der Gelegenheit Brandschutz, Energetik und Technik auf den neusten Stand gebracht. Eine Investition, die dringend nötig war, da sonst die lebendige Vereinskultur im Dorf zum Erliegen hätte kommen können. Nachdem das Jugendheim von der katholischen Kirche zu großen Teilen abgerissen worden war, brauchte es einen Ort zum Feiern und Tagen. Den hat das Dorf jetzt und von dort aus wurde gleich die ganze Achse von der Kirche bis zur Schule aufgehübscht. Im Laufe der Baumaßnahme an der Turnhalle habe sich eine dermaßen gute Gesprächs- und Beziehungskultur mit dem Ortsvorsteher entwickelt, dass gleich weitere Maßnahmen angegangen wurden, erzählte Bürgermeister Michael Maas begeistert – beispielsweise der Gehweg am Karl-Matheis-Platz. Die Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von rund 318.000 Euro soll insbesondere zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grundschule beitragen, begründete Mühlbauer das Folgeprojekt.

Dazu gehört aber neben einem durchgehenden Gehweg von der Baumgartenstraße bis zur Tiroler Straße auf einer Länge von 210 Metern auch das entsprechende Licht. Der Bereich war in der Vergangenheit unter der Dorfjugend für seine dunklen Ecken bekannt, wo gemacht werden konnte, was nicht jeder sehen sollte. Damit ist jetzt Schluss. Neben großen und leistungsstarken Straßenlaternen und dem Gehweg gab es noch den Parkplatz vor der Schule, der ebenfalls eine Erneuerung vertragen konnte, sowie einen behindertengerechten Zugang zur Schule.

Bürger sind begeistert

„In Fehrbach ist die Welt noch in Ordnung“, freut sich Bürgermeister Maas und erzählt vom Billardclub, der in der Bundesliga spielt, den Ringern und dem FC Fehrbach mit seiner „guten Jugendarbeit“. Dazu kämen weitere Vereine, eine funktionierende Seniorenarbeit und ein Gesangsverein. Und alle bräuchten einen Ort zum Feiern oder um sich einfach nur zu treffen. Ein solcher Ort ist nun mit der modernisierten Turnhalle gegeben und der Weg dahin zu jeder Tageszeit sicher und hell.

Dunkle Ecken gab es vor der Sanierung auch in der Turnhalle. Diana Woll vom Hochbauamt ist begeistert vom Farbkonzept in den Umkleideräumen. Vorher sei es dort dunkel gewesen und jetzt alles hell erleuchtet. Sandra Bollbach aus Hengsberg, deren Kind in Fehrbach in die Schule geht, findet einfach alles super. „Die Umkleiden und Sanitäranlagen sind perfekt gemacht“, sagt auch Artur Storm aus Fehrbach. Und der Fehrbacher Thomas Grünfelder ist begeistert. „Auch wenn der Sportunterricht wegen der Arbeiten lange ziemlich holprig lief“, merkt er an. Die Wartezeit habe sich gelohnt.