Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordneter: Das sind zwar Vollzeitberufe, doch nehmen Markus Zwick, Michael Maas und Denis Clauer darüber hinaus noch Nebentätigkeiten und Ehrenämter wahr. Dafür dürfen sie nun auch ganz offiziell auf die Infrastruktur der Verwaltung zugreifen.

Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordneter legten am Montag in der digitalen Stadtratssitzung ihre Nebentätigkeiten, Ehrenämter und die damit verbundenen Einkünfte aus dem Jahr 2020 offen. Manche dieser Einkünfte müssen Zwick, Maas und Clauer an die Stadtkasse abgeben, andere nicht.

Hier ein Auszug: OB Markus Zwick bekommt als Aufsichtsratsvorsitzender der Krankenhaus-gGmbH 150 Euro pro Sitzung, die er an die Stadt weiterreicht. Als Beiratsmitglied beim Energieversorger Thüga bekam er im Jahr 2019 1875 Euro, die er behalten durfte. Als Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Abfallverwertung Südwestpfalz bekommt Zwick 255 Euro im Monat, die er ebenfalls behalten darf. Dasselbe gilt für die 500 Euro pro Sitzung als Beiratsmitglied der Enovos AG. Michael Maas reichte 2020 alle seine Einkünfte aus Nebentätigkeiten weiter, beispielsweise die 600 Euro, die er als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Holding verdiente. Denis Clauer bekommt als Geschäftsführer der Rheinberger-Besitzgesellschaft und -Verwaltungs-GmbH 4800 Euro im Jahr und darf diese behalten.

Thüga: AfD fragt, ob sich der Fall Matheis wiederholt

Der Stadtrat hatte diese Auflistung lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Ob die Kommunalpolitiker Nebentätigkeiten und Ehrenämter überhaupt wahrnehmen dürfen, darüber entscheidet die Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Aufsichtsbehörde. Der Stadtrat genehmigte jedoch, dass Zwick, Maas und Clauer dabei auf die Infrastruktur der Verwaltung − etwa Computer, Fahrer und Dienstwagen − zurückgreifen. Wenn ihnen von den jeweiligen Gremien Fahrtkosten erstattet werden, geben sie diese an die Stadtkasse weiter. Bürgermeister Maas betonte am Montag, die Nebentätigkeiten der Stadtspitze „sind allesamt zum Nutzen der Stadt Pirmasens“ und dienten dazu, „uns als Stadt beziehungsweise die Region weiterzubringen“.

Großen Redebedarf sah der Stadtrat nicht. Allein Ferdinand L. Weber (AfD) meldete sich zu Wort und verwies auf die 2019 erhobenen Vorwürfe gegen den früheren Oberbürgermeister Bernhard Matheis: Er soll Einnahmen, die er über mehrere Jahre als Mitglied des Thüga-Beirats erzielte, nicht ordnungsgemäß an die Stadtkasse abgeführt haben. Weber fragte mit Blick aufs Zwicks Nebeneinkünfte, „inwiefern hier ein ähnlicher Fall vorliegt“. Der OB antwortete, im angesprochenen Fall befinde man sich noch in einem gerichtlichen Verfahren. Er selbst werde die Grenze, ab der man die Einnahmen abführen muss, bei seiner Tätigkeit im Thüga-Beirat nicht überschreiten. „Der gleiche Fall kann hier also nicht eintreten.“