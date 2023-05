Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

3:5 Punkte weist der ESV Pirmasens nach den ersten vier Saisonspielen in der DKBC-Frauen-Bundesliga auf. In den beiden kommenden Heimspielen können die Eisenbahnerinnen ihre Bilanz aufbessern. Zuerst kegelt der ESV am Sonntag ab 13 Uhr gegen Aufsteiger BC Schretzheim. Über Gründe, Begleiterscheinungen und Aussichten sprach Herbert Striehl mit ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker (48).

Frau Winicker, Ihr Team belegt mit 3:5 Punkten aktuell Rang fünf. Sind Sie zufrieden oder war mehr drin?

Eigentlich nicht ganz, da durch gute Ergebnisse in der Saisonvorbereitung