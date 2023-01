Die Turnerschaft Rodalben lädt zur „Wintershow“. Am Sonntag zeigen die Formationen des Rodalber Gym & Dance Teams und befreundete Gruppen ab 14.30 Uhr in der TSR-Halle ihr Können.

„Wir haben enorme Kosten für unsere Kostüme“, nennt TSR-Trainerin Inge Hollerith einen Grund für die etwa zweistündige Veranstaltung, mit der „vor allem für die Vikings Geld gesammelt“ werden soll. „Vikings“ heißt die Vorführung des Gym & Dance Teams 1, das Deutschland im Juli bei der World Gymnaestrada in Amsterdam vertreten wird. Auch die Reise zu den deutschen Meisterschaften für Turngruppen (ebenfalls im Juli) in Berlin will finanziert werden.

Zwei Veranstaltungen untersagt

Ursprünglich vorgesehene Einnahmequellen der TSR in der vereinseigenen Halle versiegten, da die Kreisverwaltung, so Hollerith, „das Oktoberfest und die Faschingsveranstaltung aus Brandschutz- und Sicherheitsgründen nicht erlaubt“ habe.

Bei der Wintershow führen die Turn- und Tanzmäuse der Turnerschaft ins „Winterwonderland“, wie ihr Auftritt heißt. Die Vorschulkinder präsentieren den Tanz „Piraten auf See“. Das Gym & Dance Team 3, 4, 5 zeigt seine „Akrobaten“-Show und verwandelt sich im Anschluss in „Feen im Zauberwald“.

Attraktives Programm

Zu Gast sein werden eine Tanzgruppe des TV Dahn, die Majoretten- und Showtanzgruppe Heltersberg, die Oldies des TSV Speyer, der Karnevalverein Donsieders, die Hip-Hopper des Dany Dance Centers Ludwigshafen und der Turnerbund Hermersberg. Hollerith: „Das gibt bestimmt eine sehenswerte Show.“

Eintrittskarten gibt es für fünf Euro an der Tageskasse. Kinder haben freien Eintritt.