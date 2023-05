Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Hinterweidenthal setzt auf Kontinuität in seinem Kader, hat sich aber auch punktuell gut verstärkt. Für die Mannschaft von Trainer Denis Jung ist es die erste richtige Saison in der Landesliga, denn wegen der Corona-Krise machte der Aufsteiger in der vergangenen Runde nur fünf Spiele.

Bis auf den nach Erfweiler zurückgekehrten Daniel Breiner hat kein Spieler den Verein verlassen. Neu in Hinterweidenthals Mittelfeld ist der in Dahn wohnende Christian Singer (29), früher