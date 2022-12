Die TS Rodalben hat in der Handball-Verbandsliga auch ohne den erkrankten Lukas Baumgart bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt II gewonnen. Nach 19:20-Rückstand in der 42. Minute setzte sich der Tabellenführer noch mit 31:24 (16:13) durch.

Sein Team sei auf einen guten Gegner mit starken Einzelspielern getroffen, sagte TSR-Trainer Mirko Pesic. Die Führung wechselte im Spiel mehrfach hin und her. Als die Turnerschaft sich vor der Pause ein Drei-Tore-Polster herausgeworfen hatte und dieses direkt danach auf fünf Treffer vergrößerte, schien die Partie entschieden. „Aber wir waren dann einige Minuten unkonzentriert, haben im Angriff die Bälle verworfen“, haderte Pesic. Das nutzte die HSG, um das Spiel wieder komplett zu drehen. Dann schlug die Stunde von Hendrik Matheis, der nach David Saradeths Ausgleich drei Treffer in Reihe folgen ließ und somit die Rodalber wieder in die Spur brachte.

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Brödel, Seelinger - Schäfer (2), Goll (5/3), Matheis (6) - Haury (5), Heß (2) - Saradeth (5); Kölsch, Jonas Baumgart (4/3), Blank, Dully (1), Hubele (1)