Die Handballer des TV Thaleischweiler haben einen großen Schritt in Richtung Verbandsliga-Meisterschaft gemacht.

Neben dem eigenen 31:22 (14:10)-Erfolg über die HSG Lingenfeld/Schwegenheim trugen auch die Ergebnisse der Konkurrenz dazu bei, dass dem TVT ein Aufstiegsrang kaum mehr zu nehmen ist. Nach den Niederlagen der HR Göllheim/Eisenberg und des TSV Kandel hat der TVT nun schon vier Minuspunkte Vorsprung auf Platz zwei und deren neun auf Rang drei, den ersten Nichtaufstiegsplatz. Zwölf Zähler sind noch zu vergeben.

„Durchwachsene Leistung“

Im ersten Heimspiel der TVT-Geschichte in Hauenstein hatte der Tabellenführer 20 Minuten Probleme. „Die Leistung war durchwachsen“, sagte Spielertrainer Dominik Schweizer. Danach habe sich seine Mannschaft in der Defensive stabilisiert und sich so bis zur Pause nach dem 9:8 auf 14:10 abgesetzt. Dann brachte sich der TVT durch unnötige Zeitstrafen (insgesamt sieben) selbst wieder in Bedrängnis, überstand diese Phase aber, baute nach dem 22:20 (47.) den Vorsprung aus und siegte, so Schweizer, „in der Höhe verdient“.

SO SPIELTEN SIE