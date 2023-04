Die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben, die in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als Drittplatzierte knapp den Titel verfehlten, besitzen nun noch die Chance, sich für die kommende A-Jugend-Bundesliga zu qualifizieren.

Nach den Regularien spielt Oberligameister HSG Wittlich um die deutsche Meisterschaft der B-Jugendlichen. Erreichen die Mädels aus der Südeifel das Final Four, sind sie für die A-Jugend-Bundesliga 2023/24 qualifiziert.

Vizemeister TSG/DJK Mainz/Bretzenheim und die auf Rang drei gelandete TS Rodalben haben die Möglichkeit, sich über ein Qualifikationsturnier in zwei Schritten auch für die Bundesliga zu qualifizieren.

Zunächst zwei Spiele an Christi Himmelfahrt

Zuerst spielen die TSR-Mädels am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), im rheinhessischen Budenheim gegen den Gastgeber und im Anschluss gegen Mainz-Bretzenheim.

Die beiden Erstplatzierten spielen am 27./28. Mai in der überregionalen Qualifikation in Turnierform (jeder gegen jeden) an zwei Tagen gegen zwei Mannschaften aus Hessen. Die beiden besten Mannschaften haben das Bundesliga-Ticket in der Tasche.

TSR-Trainerin Yvonne Schäfer geht davon aus, dass ihr Team zur „Quali“ eine Top-Leistung bieten muss. Sie unterstreicht: „Bei allen Spielen herrscht Harzpflicht. Da alle Teams in ihren Verbänden mit Harz spielen, haben wir da Nachteile. In der ersten Quali in Budenheim wird es gegen Bretzenheim sehr schwer, gegen Budenheim bin ich optimistisch. Da wir die bereits A-Jugendlichen Paula Hack und Marie Schmitt in diesen Spielen einsetzen können, werden wir enorm stärker sein.“