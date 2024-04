Der Lemberger Laufspaß feiert sein erstes kleines Jubiläum. Die zehnte Ausgabe des 10,5-Kilometer-Rennens gehört erstmals zur Laufserie Wasgaucup und eröffnet diese am Mittwoch, 1. Mai, um 11 Uhr.

Der Hauptlauf mit 210 Höhenmetern verläuft unterhalb des Rabenfelsens in Richtung Langmühler Aussicht, ehe eine Schleife um den Ruppertsstein gedreht wird. „Auf herrlichen Pfaden, vorbei an bizarren Sandsteinfelsen“, so die Wasgaucup-Macher, führt der Rückweg über den Hummelberg zum Ziel unterhalb der Lemberger Burgruine. Zum Angebot gehören auch der 4,5-Kilometer-DAK-Gesundheitslauf (Start ebenfalls um 11 Uhr) und ein Schülerlauf (10.30 Uhr) für die Jahrgänge 2011 bis 2017 über 1450 Meter.

Der gastgebende Turnverein Lemberg bietet am Sonntag, 14. April, einen Trainingslauf unter der Leitung von Volker Ringelspacher an. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Burgruine Lemberg.

Weitere Wasgaucup-Rennen sind der Hexepäddl-Lauf am 26. Mai in Hinterweidenthal, der Eyberg-Lauf am 15. Juni in Dahn, die Höllenberg-Trail-Trophy am 22. Juni in Spirkelbach, der Teufelstisch-Trail am 6. Juli in Hinterweidenthal, der Deichenwand-Trail am 14. September in Wilgartswiesen, der Hohenberg-Trail am 27. Oktober in Birkweiler und zum alljährlichen Abschluss der Martinslauf am 10. November in Hinterweidenthal.