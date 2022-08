Zum Abschluss der Open-Air-Reihe Sommerintermezzo ist ein kurzweiliger Theaternachmittag für die Kleinsten auf dem Joseph-Krekeler-Platz geplant: Die Landesbühne Rheinland-Pfalz inszeniert am 17. August das Stück „Pippi Langstrumpf“.

Am Mittwoch, 17. August, ist das Stück „Pippi Langstrumpf“ auf dem Joseph-Krekeler-Platz zu erleben. Die Inszenierung der Landesbühne Rheinland-Pfalz, die ihren Hauptsitz im Schlosstheater Neuwied hat, verspricht allerhand turbulente Abenteuer mit der frechen, schlagfertigen und liebenswerten Göre aus den Romanen der schwedischen Autorin Astrid Lindgren. Die Pippi-Langstrumpf-Bücher wurden in 77 Sprachen übersetzt.

Die Geschichte ist seit Generationen bekannt und begeistert Kinder wie Erwachsene bis heute: Die Geschwister Annika und Tommy staunen nicht schlecht, als in ihrem leerstehenden Nachbarhaus ganz plötzlich ein Mädchen einzieht – mitsamt Pferd und Affe, dafür aber ganz ohne Eltern. Das Pferd trägt den Namen Kleiner Onkel, der Affe heißt Herr Nilsson. Das Mädchen stellt sich als Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf vor, kurz: Pippi Langstrumpf. Astrid Lindgrens berühmte Titelheldin ist ein selbstbewusstes neunjähriges Mädchen mit Sommersprossen, dessen rote Haare zu zwei abstehenden Zöpfen geflochten sind.

Ein Koffer voller Goldstücke und viel Fantasie

Fröhlich, spannend und mit ganz vielen Spielen erleben die drei Kinder fortan in dem Haus, das auf den Namen Villa Kunterbunt getauft wurde, viele Abenteuer, denn Pippi hat nicht nur einen Koffer voller Goldstücke und ganz viel Fantasie – sie macht auch genau das, was sie will. Bei den Erwachsenen kommt das nicht immer so gut an. So bekommt Pippi Langstrumpf Besuch von Polizisten, von der Dame des Kinderheims und sogar von echten Schuften. Aber Pippi wäre nicht das stärkste Mädchen der Welt, wenn sie das nicht unbeeindruckt ließe.

Die Vorstellung am 17. August auf dem Joseph-Krekeler-Platz beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten – telefonisch unter 06331 842352 oder per Mail an kartenverkauf@pirmasens.de.