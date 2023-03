Rosa-Martine Knoth wird zum 1. April pädagogische Leiterin der Kreisvolkshochschule (KVHS) Südwestpfalz. Sie tritt die Nachfolge von Julia Dittrich an, die die Kreisverwaltung zum 31. März verlässt. Wie Thorsten Höh, Pressesprecher der Kreisverwaltung Südwestpfalz, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, hat der Kreisausschuss der unbefristeten Übernahme von Knoth als pädagogische Leitung zugestimmt. Die 37-Jährige, die in Pirmasens aufgewachsen ist, hat in München Linguistik, Französisch und Neuere Deutsche Literatur studiert. Sie war bereits 2016 im Rahmen von Mutterschutz- und Elternzeit-Vertretungen befristet eingestellt worden. Zuletzt hatte sie Dittrich in deren Elternzeit vertreten.

Als Dittrichs Kündigung im Dezember öffentlich wurde, hatte Höh erklärt, dass die Kreisverwaltung einen nahtlosen Übergang anstrebe. Die Stelle war daraufhin nicht öffentlich ausgeschrieben worden, sondern wurde intern mit Knoth besetzt. Dittrich, die aus Zweibrücken stammt, war im Herbst 2014 zur Kreisverwaltung gekommen.