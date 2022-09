Der FK Clausen hat am Donnerstagabend durch ein 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den FC Fischbach die vierte Runde (Achtelfinale) im Fußball-Kreispokal erreicht. Die Tore in dem Duell zweier A-Klasse-Teams: 0:1 Dennis Ganster (17.), 1:1 Markus Jost (23.), 2:1 Jannik Oestreicher (34.), 2:2 Ganster (61.). Im Elfmeterschießen trafen alle – bis auf Ganster. Der Fischbacher Jannik Steigner sah in der 113. Minute Gelb-Rot.