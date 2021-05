Der Landkreis will es wagen und am 30. Mai wieder eine Kunstausstellung in der Dahner Kreisgalerie eröffnen. „Schichtarbeiter“ ist der Titel der Doppelausstellung mit Skulpturen von Roland Albert und Malerei von Wolfgang Fritz. Zwei unterschiedlich erscheinende Künstler treffen dann bis 27. Juni aufeinander, die eines verbindet: Sie schichten ihre Formen in feinen Abstufungen aufeinander bis das Ergebnis stimmt.

Die Einladungen sind schon fertig. Die Ausstellung längst konzipiert. Bei der Kreisverwaltung hofft der für die Kreisgalerie zuständige Klaus Freiler auf eine stabile Inzidenz im Landkreis. Wenn die Werte bis zum 30. Mai konstant unter den magischen 100 bleiben, könnte es klappen mit der Doppelausstellung von Fritz und Albert, die damit die erste Ausstellung in diesem Jahr in der Kreisgalerie zeigen werden.

Der in Lemberg-Langmühle lebende Wolfgang Fritz ist in der Region gut bekannt. In seinen experimentellen Öl- und Acrylbildern untersucht er Gesetzmäßigkeiten in malerischen Prozessen, die auf den ersten Blick zufällig erscheinen. In Dahn wird Fritz viele der Rotationsbilder zeigen, die er auf einer elektrischen Drehscheibe mit der Zentrifugalkraft der Farbe gefertigt hat. Dazu kommen Fließbilder, bei denen er dem Farbfluss scheinbar freien Lauf gelassen hat. Diese Bilder ähneln Satellitenfotos oder Gesteinsformationen. Und hier kommt die Parallele zu Roland Albert aus Kaiserslautern.

Seit 14 Jahren arbeitet der im lothringischen Saarburg geborene Albert mit Wellpappe als künstlerischem Werkstoff. Die Pappe wird von ihm geschnitten, verleimt und geschliffen. Das Material wird dabei hart wie Holz. Roland Albert entwickelt mit seiner Technik Frucht- und Muschelformen, menschliche Formen und Architektur. Die Skulpturen entstehen in einem freien und dynamischen Arbeitsprozess im Dialog mit dem Material wie bei Wolfgang Fritz, der statt Wellpappe mit Farbe arbeitet. „Die entstehenden Werke sind Ausdruck von Ordnungsprinzipien, wie sie ebenso in der Natur wirken“, erzählen die beiden Künstler.

Beide Künstler haben an renommierten Akademien studiert. Wolfgang Fritz an der Frankfurter Städelschule in den 1970er Jahren und Albert in München in den 1960er Jahren. Albert entschied sich anschließend für die Lehrtätigkeit an Gymnasien, die er bis 2000 ausübte. Fritz arbeitete hauptsächlich als freier Künstler mit Atelier in der früheren Posthalterei in Lemberg-Langmühle.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung in der Kreisgalerie wird ohne Vernissage eröffnet. Geöffnet ist wie üblich täglich von 15 bis 18 Uhr. Es ist allerdings eine telefonische Anmeldung erforderlich unter 06331/809165 in der Kreisverwaltung oder direkt in der Galerie unter 06391/3222. Es darf nur eine kleine Zahl an Besuchern gleichzeitig in die Säle der Kreisgalerie.