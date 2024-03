Julius Cäsar ist Schuld daran, dass Wilhelmina Emily Merel erst in vier Jahren „echten“ Geburtstag feiern kann: das Töchterchen von Lena und Steven Merel aus Pirmasens kam nämlich am 29. Februar im städtischen Krankenhaus zur Welt, einem Tag, den es bekanntlich nur „alle Schaltjahre“ gibt. Der römische Kaiser hatte seinerzeit mit diesem Extra-Tag das Problem zu lösen versucht, dass die Erde nun mal etwas länger als genau 365 Tage zur Umrundung der Sonne braucht. Doch das belastet die Freude der beiden über ihr erstes Kind in keinster Weise. Eigentlich hätte die bei ihrer Geburt 52 Zentimeter große und 3398 Gramm schwere Pirmasenserin bereits am 25. Februar zur Welt kommen sollen, doch als der Termin verstrichen war, „habe ich noch gedacht: hoffentlich kommt sie jetzt nicht gerade am 29.“, erzählt Mama Lena lachend. Und Papa Steven sieht’s ganz pragmatisch: „Wir feiern einfach immer am 60. Tag des Jahres Geburtstag.“ Neben Wilhelmina Emily erblickten auch zwei Jungen aus dem Landkreis Südwestpfalz an diesem seltenen Tag das Licht der Welt.