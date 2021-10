Das Instrumentalduo „WindWood und Co.“ spielt am Sonntag, 24. Oktober, bei einem Konzertgottesdienst in der Zionskirche. Das Ehepaar macht nicht nur Musik, sondern erzählt auch Kurzbiografien.

Der Konzertgottesdienst trägt den Namen „Living Compassion – Engel Der Barmherzigkeit“. Das Duo „WindWood und Co.“ besteht aus Vanessa Feilen und Andreas Schuss. In dem Gottesdienst erzählen Feilen und Schuss in den Textblöcken von Menschen, die in der Nachfolge Jesu Christi den Armen und Schwachen zum Segen geworden sind.

Es geht um den barmherzigen Samariter, ein Gleichnis aus dem Neuen Testament, um Martin von Tours, Elisabeth von Thüringen, William und Catherine Booth, Adolf Kolping, Florence Nightingale und Albert Schweitzer. So unterschiedlich und bisweilen auch problematisch die Biografien dieser Menschen waren, so unumstritten ist doch ihr segenreiches Handeln, heißt es in der Pressemitteilung der Evangelisch-methodistischen Kirche.

Pflegenotstand und soziale Kälte

Nachdenklich, aber mit feinem Humor beschreibt das Duo, das jedes Jahr auch viele diakonische Konzerte in Senioreneinrichtungen gibt, die Schwierigkeit des Helfenden, der oftmals selbst hilflos ist. „WindWood und Co.“ lassen auch aktuelle Themen wie Pflegenotstand und soziale Kälte nicht aus, sondern geben ohne erhobenen Zeigefinger Anstöße für ein Leben, das den Nächsten nicht aus dem Blick verliert.

Die kurzen Geschichten verbindet das Duo mit viel semiakustischer Folkmusik, gespielt auf Flügel, Keyboard, Akkordeon, Harfe, Viola, Kontrabass, Gitarre, Mandoline, Panflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon und Cajon. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes haben die Musiker mobile Plexiglaswände im Gepäck, die den Aerosolausstoß von Saxofon, Klarinette und Flöten abfangen sollen. Die Kollekte ist für die Musiker bestimmt. Der Konzertgottesdienst beginnt um 10 Uhr.