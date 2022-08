Am Sonntag, 28. August, tritt die Big Band der Polizei des Saarlandes in Dahn auf. Das Konzert zählt zu den Dahner Sommerspielen. Mit Evergreens, Filmmelodien und Klassikern der Popmusik will die Band das Publikum unterhalten.

Die Big Band der Polizei des Saarlandes mit Sitz in der Landeshauptstadt Saarbrücken gilt als ein modernes und professionelles Jazzorchester. Das Ensemble versteht sich als Bindeglied zwischen der Polizei und den Bürgern. Schon bei vielen Auftritten haben die Musikerinnen und Musiker ihre Flexibilität und ihre künstlerische Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Das Programm beinhaltet nicht nur traditionelle Big-Band-Musik: Auch Filmmelodien und Popmusik-Klassiker will das Orchester am Sonntag, 28. August, im Otfried-von-Weßenburg-Theater interpretieren. Der musikalische Leiter der Big Band, Martin S. Schmitt, setzt eigene Akzente im Bereich des großorchestralen Jazz. Das Ensemble ist offen für genreübergreifende Projekte und Kooperationen mit anderen Kulturschaffenden.

Gesprächskonzerte und Tanzveranstaltungen

Im Bereich der Musikvermittlung engagiert sich die Big Band auch an Schulen – in Form von Gesprächskonzerten. Außerdem hat sie sich zu einem gefragten Orchester für Tanzveranstaltungen entwickelt.

Als einzige professionelle Big Band im Großraum Saarland, Lothringen und Luxemburg sowie in Rheinland-Pfalz leistet die Formation einen Beitrag zum kulturellen Angebot der Region.

Info

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, in Dahn, Telefon 06391 9196 222, www.dahner-felsenland.net. Außerdem gibt es die Tickets unter www.rheinpfalz.de/ticket, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter der RHEINPFALZ Ticket-Service-Hotline 0631 37 01 66 18. Die Abendkasse öffnet 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.