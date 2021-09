Heutzutage ist Verzicht der wahre Luxus. Echte Teilzeit-Asketen verzichten auf alles: Fleisch, Laktose, Religion und vor allem darauf, eine eigene Meinung zu haben. Einfach loslassen. Auch Martin Zingsheim hat sich frei gemacht. Der Comedian tritt am Freitag bei den Dahner Sommerspielen auf. Sein Programm heißt „aber bitte mit ohne“.

Ein Mann. Ein Mikro. Keine Pyrotechnik. Denn alles, was du hast, hat irgendwann dich – davon ist Martin Zingsheim, Kabarettist und Musiker aus Köln, überzeugt. Und Relevanz braucht keine Requisiten.

Wenn Überflussgesellschaften Verzicht üben, ist das Leben voller Widersprüche. Zweitägige Fernreisen treten viele nur noch in fair gehandelten Öko-Klamotten an und transportieren Wasser in Plastikflaschen dafür mit dem Elektrofahrrad. Martin Zingsheim zeigt in seinem Stand-up-Programm „aber bitte mit ohne“ gleich eine ganze Menge Wahnsinn auf, auf den man sofort verzichten könnte: Kundenrezensionen, Terrorismus-Experten, Tierfreunde, Hobbypsychologen, Online-Petitionen und glutenfreie Sprühsahne. Nur auf eines sollte man laut ihm niemals verzichten: ins Theater zu gehen.

Gags mit kritischer Tiefenschärfe

Der mit Auszeichnungen überhäufte Comedian präsentiert sein Programm am Freitag, 17. September, 20 Uhr, in der Stadthalle in Dahn. Das Publikum kann sich auf sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe einstellen. Zingsheim ist wie Philosophie, nur mit Witzen statt mit Fußnoten. Dadurch wird’s auch deutlich lustiger. Karten gibt es bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Telefon: 06391/9196222. Außerdem bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Besucher werden gemäß der 3-G-Regel zugelassen