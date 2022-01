Klare Sache: Mit 24:15 (16:6) gewannen die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt.

Eine starke Abwehrleistung mit einer gut aufgelegten Torfrau Hannah Allgaier war vor allem in der ersten Halbzeit Garant für den deutlichen Sieg des Tabellenvierten. Schnelles Umschaltspiel und schön herausgespielte Chancen führten zum Torerfolg. So auch Ana Fe Müller, die in der 15. Spielminute zum 8:3 traf. Nach einem Tor von Madeleine Schäfer ging es mit 16:6 (24.) in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte wurde nach dem 22:10 durchgewechselt. Alle bekamen ihre Einsatzzeiten. Nächsten Samstag, 17 Uhr, erwartet die TSR Spitzenreiter Mainz-Bretzenheim.

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Allgaier - Victoria Schäfer (2), Madeleine Schäfer (7/4), Hack (6/1) - Lütke-Streine (2), Benecke (2), Schmitt (1); Kleber, Müller (3), Fritz, Entenmann, Soll, Heymer (1)

Spielfilm: 5:2 (8.), 8:4 (16.), 12:6 (21.), 16:6 (Halbzeit), 18:7 (31.), 21:10 (38.), 22:13 (43.), 24:15 (Ende) - Zeitstrafen: 3 - 6 - Siebenmeter: 7/5 - 1/1 - Beste Spielerinnen: Allgaier, Madeleine Schäfer, Hack - Pavicic, Graf - Zuschauer: 68 - Schiedsrichter: Möhle/Kuntz (HSG Lingenfeld/Schwegenheim).