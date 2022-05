Der päpstliche Gesandte für die Bundesrepublik Deutschland hat einen Pfälzer Pfarrer mit Mutter Theresa verglichen. Vor seinem Besuch am Samstag in Pirmasens hat Nuntius Nikola Eterovic der RHEINPFALZ ein Interview gegeben. Darin spricht er über Paul Josef Nardini, der 2006 als erster und bislang einziger Pfälzer selig gesprochen wurde. Nardinis Grab befindet sich in Pirmasens. Die dortigen Katholiken erinnern am Samstag mit einem Wallfahrtsfest an ihn. Zum Festgottesdienst (Beginn: 10 Uhr in der Kirche St. Pirmin) wird Nuntius Nikola Eterovic erwartet. Die Aufgaben des Erzbischofs und Kirchendiplomaten entsprechen ungefähr denen eines Botschafters im weltlichen Bereich. Der RHEINPFALZ sagte er, dass sich die deutschen Katholiken durch eine „großherzige Liebe zu den Menschen“ auszeichnen, die weniger oder nichts haben. Pirmasens bezeichnete er als einen Ort, wo der Glutkern von Kirche, nämlich die Caritas, durch das Zeugnis des seligen Nardini und der Mallersdorfer Schwestern und vieler Gläubigen greifbar werde. So wie Kalkutta eine Mutter Theresa erlebt habe, habe Pirmasens einen Priester Paul Josef Nardini erleben dürfen.

