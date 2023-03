Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vergangene Saison sorgte Fußball-Bezirksligist SC Weselberg mit seinem Vorstoß ins Verbandspokal-Viertelfinale für Aufsehen. Auch im neuen Spieljahr läuft’s im Pokal: Durch das 4:0 (2:0) am Mittwochabend gegen den Landesligisten SV Hinterweidenthal zog der SCW in die vierte Runde ein. „Das ist schon außergewöhnlich“, merkte Spielertrainer Felix Assel an.

Vor allem in der zweiten Hälfte der ersten 45 Minuten dominierte Weselberg die Partie. „Türöffner“ war der 18-jährige Keeper der Gäste,