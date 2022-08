Die Bürger in der Gemeinde Hettenhausen werden am 9. Oktober nicht zur Wahlurne gerufen, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Bis Montagabend hatte niemand sein Interesse an diesem Amt bekundet. Um 18 Uhr lief die Bewerbungsfrist ab, bis dahin war kein Wahlvorschlag eingegangen.

„Ich werde mich demnächst mit dem Gemeinderat besprechen“, sagte der Erste Beigeordnete Dieter Bastian, der seit der Erkrankung und dem unter anderem daraus im Juli resultierenden Rücktritt von Tobias Woll die Amtsgeschäfte führt. Bastian ist Wahlleiter bei der Bürgermeisterwahl. Es werde nun wohl die Hettenhauser Tradition fortgesetzt, dass der Bürgermeister in einer Ratssitzung aus dem Rat heraus gewählt wird. Ein Termin für eine solche Sitzung ist noch nicht festgelegt. Noch habe auch kein Ratsmitglied erklärt, das Amt übernehmen zu wollen.

Woll war zweimal vom Rat gewählt worden. Auch sein Vorgänger Gerhard Gießen, der zwölfeinhalb Jahre Bürgermeister war, hatte das Votum fürs Bürgermeisteramt vom Gemeinderat bekommen.