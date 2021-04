Tot, aber nicht begraben. Das sind jene Fußballvereine, die schon lange nicht mehr existieren, allerdings noch beim Südwestdeutschen Fußball-Verband geführt werden. Das geht seit Jahrzehnten so. Eine Bereinigung der Liste sollte doch leicht möglich sein, denn es gibt doch keine Mitglieder mehr, keinen Vorsitzenden oder gar eine Vereinsanschrift. Doch der SWFV bleibt hart. Wenn ein Verein noch im Vereinsregister steht, gibt es ihn auch – Punkt. Der Sportbund ist da anderer Meinung und streicht diese Vereine. Der Fußballverband aber nicht: Und so stapeln sich die Karteileichen im SWFV-Keller in Edenkoben.