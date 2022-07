Der offene Treff im Jugendcafé des Jugendhaus One ist bis auf Weiteres geschlossen. Grund dafür sind Defizite an der stählernen Freitreppe, die als Notausgang fungiert. Ein Fachbüro wurde von der Stadtverwaltung mit der Prüfung der Treppenanlage beauftragt.

Das Jugendhaus One ist seit 1989 die zentrale Einrichtung der offenen sowie mobilen Kinder- und Jugendarbeit in Pirmasens. Träger der Einrichtung ist der Internationale Bund. Zur Zielgruppe gehören Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von acht bis 27 Jahren aus der Stadt, den Ortsbezirken sowie dem Landkreis Südwestpfalz.

Der in der Regel von Montag bis Donnerstag stattfindende offene Treff im Jugendcafé mit Kicker, Billard und Tischtennis muss zunächst jedoch pausieren. Denn bei einer routinemäßigen Überprüfung seien, so die Stadtverwaltung, Defizite an der stählernen Freitreppe festgestellt worden, die vom ersten Obergeschoss – in dem sich das Jugendcafé befindet – in den Innenhof führt.

Zeitnah soll eine Lösung gefunden werden

Vorsorglich habe das zuständige Bauamt deshalb die Benutzung der Treppe untersagt. Als Eigentümer der Immobilie habe die Stadtverwaltung ein externes Fachbüro mit der Prüfung der Treppenanlage beauftragt. Das Ergebnis stehe noch aus. „Erklärtes Ziel der Verwaltung ist es, zeitnah eine nachhaltige Lösung herbeizuführen, damit die Jugendarbeit des Internationalen Bundes in den angestammten Räumlichkeiten fortgesetzt werden kann“, erläutert der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick.

Seit 1976 befindet sich das „Haus der Jugend“, so die damalige Bezeichnung der ehemaligen Schuhfabrik Georg Krämer, in der Straße Am Nagelschmiedsberg 6. Der ursprünglich eingeschossige Bau wurde vor 1908 errichtet, bis 1928 zum dreigeschossigen Gebäude aufgestockt und nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut. Im Zuge der Umnutzung zum „Haus der Jugend“ wurden zwei Freitreppen vom Erdgeschoss und ersten Obergeschoss in den Innenhof angebaut.

Diskothek ist schon seit 2014 geschlossen

Schon länger sei die Immobilie in einem schlechten baulichen Zustand, so dass einzelne Bereiche nicht mehr genutzt werden konnten, sagt Zwick. Dies habe eine Untersuchung von externen Sachverständigen bereits im Herbst 2014 bestätigt. Seitdem ist die Diskothek im unteren Geschoss des Jugendhauses nicht mehr nutzbar. „Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht vertretbar, zumal die Räumlichkeiten nicht die Voraussetzungen für eine zeitgemäße Jugendarbeit bieten“, erklärt der Stadtpressesprecher weiter.

Aus diesem Grund soll die frühere Paketposthalle am Bahnhof in der Joßstraße zum neuen Jugendhaus umgebaut werden. In dem zweigeschossigen Gebäude, dass 1090 Quadratmeter Nettoraumfläche bietet, soll ein neuer Ort für die Begegnung und den Austausch der Pirmasenser Jugendlichen entstehen.

Angebote des Jugendhauses sind vorerst ausgelagert

„Das pädagogische Gesamtkonzept spielt dabei eine ebenso bedeutende Rolle wie die Sanierung nach modernsten energetischen Gesichtspunkten“, erklärt Zwick. Für das Projekt sind geschätzte Investitionen in Höhe von rund 5,47 Millionen Euro veranschlagt. Probleme mit der Statik und eine coronabedingt teurere Belüftung haben die Kosten nach oben getrieben und inzwischen mehr als verdoppelt. Vor vier Jahren war noch mit 2,3 Millionen Euro für den Umbau der Halle zum Jugendhaus gerechnet worden.

Bis die Ergebnisse der Treppen-Prüfung des Fachbüros vorliegen, sind die Mitarbeiter des Jugendhaus One mit ihren Angeboten an verschiedenen öffentlichen Plätzen in Pirmasens unterwegs oder bieten den offenen Treff – bei gutem Wetter – im Garten des Jugendhauses an. Die entsprechenden Termine und Orte kommuniziert das Jugendhaus ONE auf Facebook und Instagram.