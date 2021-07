Für den Vinninger Jazz-Frühschoppen am kommenden Sonntag hat der Jazzpianist Bernd Adler eine neue Formation gegründet: das „PS-Swingtett“. Die Band wird zusammen mit dem Saxofonisten Helmut Engelhardt und der Sängerin Lisa Koenig auftreten.

Das „PS-Swingtett“ macht seinem Namen alle Ehre: Beim Vinninger Jazz-Frühschoppen am Sonntag widmet sich die erst vor Kurzem von Bernd Adler ins Leben gerufene Gruppe vor allem Swing-Stücken aus dem Great American Songbook. Aber auch lateinamerikanische Klänge werden zu hören sein. Unterstützt wird Adler von Sebastian Krause am Kontrabass, Martin Frick an der Gitarre und Vera Arendt am Schlagzeug. Mit Helmut Engelhardt am Saxofon und Lisa Koenig am Gesang hat sich die Band zudem zwei Gäste eingeladen, die im Jazz schon lange keine Neulinge mehr sind.

Helmut Engelhardt kann auf Engagements mit Jazz- und Pop-Größen aus der ganzen Welt zurückblicken. So teilte er die Bühne bereits mit renommierten Bandleadern und Musikern wie Peter Herbolzheimer, Jiggs Whigham, Silvia Droste oder auch Joy Fleming. Darüber hinaus war Engelhardt mehrfach Teil von Fernseh- und Radioproduktionen der ARD und des ZDF. Mit Bernd Adler und Sebastian Krause bestritt der Saxofonist, Komponist und Arrangeur, der unter anderem am Berklee College of Music in Boston studierte, schon häufiger erfolgreiche Konzertprogramme.

Eine Künstlerin, die von allerlei erzählt

Lisa Koenig erzählt gerne und viel, insbesondere Geschichten. Das schlägt sich auch in ihrem Gesang nieder. Neben dem traditionellen Jazzrepertoire des Great American Songbook bereichert sie das Programm immer wieder mit Stücken, die durch witzig-kritische Texte bestechen. Mal aus eigener Feder, meistens aber von großen Songschreibern wie Bob Dorough, Meredith d’Ambrosio oder auch Jamie Cullum stammend, singt die junge Künstlerin von allerlei: von der Liebe, von alternden Models im Fashionbusiness, vom Jazz, vor allem aber vom Menschsein. Koenig studierte Jazzgesang in Den Haag und an der Folkwang Universität der Künste in Essen. 2019 machte sie dort erfolgreich ihren Abschluss. Die inzwischen 30-Jährige hatte Auftritte im In- und Ausland.

Zum Konzert

Das Konzert startet um 11 Uhr. Veranstaltungsort ist der Kulturschuppen vor Walthers Naturgut, Pirmasenser Straße 26, in Vinningen. Es gibt Speisen und Getränke. Der Eintritt ist frei. Nachweis für getestet, genesen oder geimpft erforderlich. Das Testmobil der DLRG ist ab 10.30 Uhr für Schnelltests vor Ort.