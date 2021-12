Laut Mitteilung der Stadtverwaltung gibt es im Dezember noch mal Möglichkeiten, sich ohne Termin eine Corona-Schutzimpfung abzuholen. Jeweils am Donnerstag, 23. und 30. Dezember, macht der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz erneut Station auf dem Pirmasenser Messegelände. Ohne Anmeldung werden in Halle 6D, Eingang Ost, neben Erst- und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen angeboten. Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes sind von 9 bis 17 Uhr vor Ort. Nach Angaben des Landes stehen die Vakzine Johnson & Johnson sowie Biontech zur Verfügung. Voraussetzung zur Impfung ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Mitzubringen sind der Personalausweis oder – wenn vorhanden – der Impfpass. Auch Zwölf- bis 17-Jährige können sich im rollenden Impfzentrum ohne vorherige Anmeldung und Registrierung impfen lassen. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Drittimpfungen sind in einem Abstand von fünf Monaten zur Zweitimpfung bei einem mRNA-Impfstoff möglich. Bei einer Impfserie mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sind es vier Wochen. Weitere Informationen gibt es hier.