Ohne Termine können sich über Zwölfjährige am Dienstag, 1. Februar, in der Zentralen Impfstelle des Krankenhauses Pirmasens gegen Covid-19 impfen lassen. Geimpft wird von 8 bis 16 Uhr in der Messehalle 6C, möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen („Booster“) mit einem mRNA-Vakzin. Mitzubringen sind Ausweis und, wenn vorhanden, der Impfpass. Die Krankenversicherungskarte erleichtert die Datenerfassung. Impfen lassen kann sich jede Person, die mindestens 12 Jahre alt ist. Bei der Impfung von Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren ist das Einverständnis des Impflings nötig sowie die Begleitung von mindestens einer erziehungsberechtigten Person, die schriftlich zustimmt und versichert, dass sie hierzu ermächtigt ist. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der erziehungsberechtigten Person notwendig. Weitere Informationen gibt es auch im Internet.