Weil er mehr als das Doppelte an Masse bewegt hat als er gedurft hätte, hat sich ein Lastwagenfahrer Ärger eingehandelt. Der Mann aus Belarus strandete am späten Dienstagabend bei Ruppertsweiler. Nachdem ihn die Polizei gegen 23.30 Uhr auf der B10 gestoppt hatte, durfte er nur noch bis Annweiler fahren – und danach das Fahrzeug mit polnischer Zulassung nicht mehr weiter bewegen.

Nach Annweiler hat ihn die Polizei gelotst, um die Sache beweissicher zu machen. Auf dem Gelände eines Fuhrunternehmens wurde die Waage bemüht. Dabei zeigte sich, dass der Lastwagen mehr als doppelt so schwer war wie erlaubt. 7120 Kilogramm zeigte die Waage an. Das zulässige Gesamtgewicht war in der Zulassung mit 3,5 Tonnen angegeben. Damit aber nicht genug: Der Fahrer konnte keinerlei Tätigkeitsnachweis vorlegen. Von daher konnte auch nicht überprüft werden, wann und ob überhaupt der Fahrer die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten hat, teilte die Polizei weiter mit.

Den Mann erwartet ein Verfahren, ebenso die Firma, die Fahrzeughalter ist. Der Fahrer wurde auch zur Kasse gebeten und musste 500 Euro an Sicherheitsleistung hinterlegen.