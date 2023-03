Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz hat sich beim Heimspieltag auf dem Hitscherhof die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga Mitte gesichert und trifft nun im Erstliga-Aufstiegsspiel am 15. August in München auf den Meister der Zweiten Bundesliga Süd, den Stuttgarter GC Solitude.

Bereits am Freitag ging beim EGW eine gute Nachricht ein. Denn der Deutsche Golfverband bestätigte, dass der letzte Rundenspieltag beim GC Rheinhessen entfällt. Die ohnehin bereits gute Ausgangssituation