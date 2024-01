Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 17 Millionen Euro will die Stadtspitze in den nächsten Jahren in Schulen und Kindergärten investieren. Im laufenden Jahr werden die Baustellen an der Wittelsbach-Grundschule und Käthe-Dassler-Realschule. Ein ganz neuer Kindergarten wird geplant und im Banana-Building das Provisorium zum Dauerzustand. Die Nagelschmiedsbergschule soll verschwinden.

Im angelaufenen Jahr plant Bürgermeister Michael Maas Investitionen von knapp 20 Millionen Euro. Den größten Batzen bekommt die neue städtische Turnhalle neben der TVP-Halle. Stolze