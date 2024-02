Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV Hermersberg hat dafür gesorgt, dass der Torhüter des 1. FC Kaiserslautern II am Mittwochabend nicht die Rote Karte sah.

Was war passiert? FCK-Keeper Tom Dahlke zog in der ersten Hälfte des Testspiels auf dem Fröhnerhof-Kunstrasen gegen Hermersberg beim Stand von 2:0 vor seinem Strafraum die Notbremse gegen den durchgebrochenen Cedric Gries. Schiedsrichter Jan-Vincent Ritter wollte Dahlke schon des Feldes verweisen. „Wir Trainer, Alexander Bugera und ich, haben dann den Schiedsrichter überzeugt, den Tormann in diesem Freundschaftsspiel nicht hinauszustellen“, berichtet SVH-Coach Jens Mayer. Den aus dem Foul resultierenden Freistoß verwandelte Hermersbergs Co-Spielertrainer Patrick Freyer zum Anschlusstor.

Starker FCK

Lauterns Oberligateam habe „auf einem sehr, sehr guten Niveau“ agiert und mit viel Tempo nach vorne gespielt, stellte Mayer fest und fügte hinzu: „Auf dem Level wird jeder Stellungsfehler und jeder Fehler bei der Ballannahme bestraft. Wir waren da etwas naiv.“ Die Tore für den FCK II erzielte Shawn Marc Blum (7.), der Bundenthaler Robin Muth (9.), Irfan Catovic (38.), der Pirmasenser Oskar Prokopchuk (45.) und Paul Petker (57.).

Der SV Hermersberg erwartet am Samstag um 17 Uhr das Bezirksligateam der Spielvereinigung Waldfischbach/Burgalben zum letzten Testspiel.