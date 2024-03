Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rechtsverteidiger des SVH ist nach langer Verletzungspause einfach nur froh, endlich wieder spielen zu können. Der Ur-Hermersberger genießt jedes Spiel.

Erst seit der laufenden Saison ist der 27-jährige Patrik Bold als Spieler des SV Hermersberg wieder so richtig an Bord. Als der SVH am 17. Mai des vergangenen Jahres mit einer Rumpftruppe zum Ligakonkurrenten